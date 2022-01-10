Хирн поддал сомнению решение Джошуа сменить тренера перед реваншем с Усиком

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Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), поделился мнением о решении британца сменить тренера перед реваншем с нынешним обладателем поясов Александром Усиком (19-0, 13 КО):

Считаю, что если бы Энтони чувствовал, что что-то не так, но не сделал бы никаких изменений, то нам не стоило бы соглашаться на реванш. Мне нравится, что он настолько активен. И я в восторге от его позитивного настроя. Поэтому не сомневаюсь, что какое решение он бы не принял, оно пойдет ему на пользу».