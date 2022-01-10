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03:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
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02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
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Хирн поддал сомнению решение Джошуа сменить тренера перед реваншем с Усиком

Промоутер считает, что его клиент идет на огромный риск
Бокс Профессиональный бокс
09:49
Хирн поддал сомнению решение Джошуа сменить тренера перед реваншем с Усиком
Фото: Sky Sports

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), поделился мнением о решении британца сменить тренера перед реваншем с нынешним обладателем поясов Александром Усиком (19-0, 13 КО):

«Новый тренер? Да, это огромный риск. Но если боец чувствует, что ему необходимы изменения, то оставлять все как было ранее – еще рискованнее.

Считаю, что если бы Энтони чувствовал, что что-то не так, но не сделал бы никаких изменений, то нам не стоило бы соглашаться на реванш. Мне нравится, что он настолько активен. И я в восторге от его позитивного настроя. Поэтому не сомневаюсь, что какое решение он бы не принял, оно пойдет ему на пользу».


Недавно Джошуа рассказал, почему поражение Усику так сильно задело его эго.

Напомним, реванш планируется на апрель 2022 года. Место проведения поединка пока неизвестно, однако промоутер британца заявил, что это точно не будет Киев.



Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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Эдди Хирн Энтони Джошуа Александр Усик

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