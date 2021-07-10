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Хирн подозревает, что COVID-19 не является истинной причиной переноса боя Фьюри - Уайлдер

Промоутер - о трилогии «Цыганского Короля» и «Бронзового бомбардировщика»
Бокс Профессиональный бокс
07:20
Хирн подозревает, что COVID-19 не является истинной причиной переноса боя Фьюри - Уайлдер
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV высказался по поводу переноса трилогии Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Напомним, что супертяжеловесы должны были подраться 24-го июля, однако накануне стало известно, что британский чемпион сдал положительный тест на коронавирус, и теперь их противостояние планируется отодвинуть на октябрь.

«Я же говорил вам, что этот поединок не состоится. Имеет ли это отношение к Ковиду, или они не смогли продать билеты, а может у них были опасения, что никто не купит pay-per-view, либо же у Фьюри не складывался тренировочный лагерь, - тут я без малейшего понятия.

Я уверен, у кого-то был коронавирус, но это очень необычный случай. Я имею ввиду, если вы посмотрите через сайт, то увидите, что они продали всего несколько мест, что начинало настораживать. Да и октябрь звучит странно. Все здесь довольно-таки странно. Бой может быть отложен из-за того, что кто-то из лагеря Фьюри заболел Ковидом. При этом час спустя Ковид уже у Фьюри, а еще через час - бой отменен. Тогда как в Top Rank заявили, что бой в силе, и они будут держать нас в курсе. Однако уже через полтора часа - бой все-таки был отменен. Что тут происходит, кто мне скажет?

Когда ты уже вел дела с командой Фьюри, то очень трудно верить хоть во что-нибудь. Но если он действительно подхватил коронавирус, тогда я желаю ему всего только хорошего. Хотя я не понимаю, почему поединок перенесли аж на октябрь? Сейчас прошло уже полтора года, как они в последний раз дрались. Исходя из реакции фанатов и проданных билетов - никому не был интересен этот бой. Но что есть, то есть. Мне нет до этого дела. Я говорил, что этот поединок не пройдет 24-го июля. Я даже не знаю, пройдет ли он в октябре. Да и кто знает? Я не верю ничему, что они говорят».

Эдди Хирн назвал следующего соперника Фьюри после победы над Уайлдером.


Рене Тер Велде
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Теги

Эдди Хирн Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

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