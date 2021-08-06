Хирн: «Поединок Джошуа – Усик вызвал даже больше ажиотажа, чем бой Энтони с Кличко»

Британский промоутер считает, что для этого есть несколько причин

Фото: Matchroom

Эдди Хирн, промоутер обладателя поясов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), заявил в интервью Youtube каналу iFL TV, что поединок британца с Александром Усиком (18-0, 13 KO) вызвал больший интерес у зрителей, чем мегафайт AJ с Владимиром Кличко:



Просто невероятный ажиотаж к поединку. Даже больший, чем перед боем Джошуа с Владимиром Кличко. Частично из-за того, что это невероятный бой. Частично из-за того, что AJ – невероятная звезда. И частично – потому что это первый большой поединок после пандемии.

Также Хирн рассказал, какое умопомрачительное количество билетов можно было продать на поединок Усик – Джошуа.