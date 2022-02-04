Дата реванша Усик – Джошуа зависит от Альвареса
Хирн: «Поединок с Биволом будет очень сложным для Канело»
Промоутер считает, что мексиканца ждет тяжелый бой, если он согласится подраться с россиянином
04 февраля 20:10
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) ждет тяжелый поединок, если он согласится подраться с обладателем пояса WBA Super в полутяжелом дивизионе Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО).
Хирна цитирует ресурс boxing247.com:
«Я думаю, что Канело хочет драться с лучшими, он желает бросить себе вызов. Поединок с Биволом будет очень сложным. Я знаю, что Канело считают непобедимым. Возможно, он таким и есть, но Бивол – высокий, длиннорукий, крепкий, очень техничный боец, который может ударить. У него отлично работают ноги, он непобежденный, молодой и свежий.
Если хотите обсудить резюме Канело, то можете посмотреть на Сергея Ковалева. Да, его карьера тогда уже пошла на спад, но Бивол находится на абсолютном пике. Он легко победил Джо Смита и ищет эту большую возможность. Это очень опасный бой. Канело – один из тех, кто никогда не ищет легких путей, потому что это его мотивирует».
Эдди Хирн поделился своими впечатлениями от сотрудничества с Саулем Альваресом.