Хирн: «Поражение от Усика действительно гложет Джошуа»

Промоутер рассказал о состоянии британца

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), рассказал порталу talkSPORT, что его подопечный болезненно воспринял поражение в поединке с действующим чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO).

«Теперь мы можем просто сосредоточиться на изначальном плане, но Джошуа был непреклонным с самого начала. Был рациональный план, который заключался в том, чтобы сменить тренера и тренировочную среду, возможно, сначала провести с ними бой, найти общий язык, но ему это не особо нравилось. Джошуа – олдскульный боец, он все время хочет вызовов для себя. Это поражение его пожирает. Оно действительно гложет его. В случае с Энди Руисом Джошуа может винить подготовку и все, что тогда пошло неправильно. Но в этот раз его просто победил соперник, который был лучше в тот вечер. Вероятно, это раздражает Джошуа больше, чем все остальное».

Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа не хотел брать отступные, чтобы не проводить реванш с Александром Усиком.