Арум назвал варианты для Фьюри в случае победы над Уайтом
Хирн предсказал, в каком раунде Уайт нокаутирует Фьюри
Промоутер не сомневается в победе британца
10 марта 19:30
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com
Эдди Хирн, промоутер британского супертяжеловеса Диллиана Уайта (28-2, 19 КО), верит, что его подопечный досрочно победит чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).
Хирна цитирует ресурс boxingnews24.com:
«В каком раунде Диллиан Уайт окажется в нокауте? Он не будет нокаутирован. По моему мнению, Фьюри не хватит мощи, чтобы отправить Диллиана Уайта в нокаут.
Собственно говоря, я верю, что когда они вступят в размен левыми хуками, Тайсон Фьюри отправится спать. Он уснет в 11-м раунде».
Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.
Комментарии 0