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Хирн предсказал, в каком раунде Уайт нокаутирует Фьюри

Промоутер не сомневается в победе британца
Бокс Профессиональный бокс
10 марта 19:30
Хирн предсказал, в каком раунде Уайт нокаутирует Фьюри
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер британского супертяжеловеса Диллиана Уайта (28-2, 19 КО), верит, что его подопечный досрочно победит чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Хирна цитирует ресурс boxingnews24.com:

«В каком раунде Диллиан Уайт окажется в нокауте? Он не будет нокаутирован. По моему мнению, Фьюри не хватит мощи, чтобы отправить Диллиана Уайта в нокаут.

Собственно говоря, я верю, что когда они вступят в размен левыми хуками, Тайсон Фьюри отправится спать. Он уснет в 11-м раунде».

Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.

Рене Тер Велде
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Теги

Тайсон Фьюри Диллиан Уайт Эдди Хирн

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