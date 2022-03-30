Джошуа, берегись! Усик выдал секреты удачного боя
Хирн признался, что пока нет никакой сделки по проведению реванша между Усиком и Джошуа
Британский функционер не торопится
13:00
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com
Промоутер Эдди Хирн признался, что пока нет никакой сделки по проведению реванша между Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в Саудовской Аравии.
Британского функционера цитирует Sky Sports:
«Ничего не согласовано. Да, был интерес к бою на родине, в Саудовской Аравии, в других странах Ближнего Востока, а также в США».
Александр Усик провел мастер-класс в Праге.
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