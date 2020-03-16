Хирн прокомментировал организацию дилогии Джошуа – Фьюри

Место проведения поединка станет известно в апреле

Эдди Хирн / фото - forbes.com

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA/IBF/WBO в супертяжелом весе, британца Энтони Джошуа (24-1-0, 23 KO), в интервью телеканалу ESPN дал первые комментарии о подписании контрактов на объединительный поединок с обладателем титула WBC, соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

«Что касается места проведения, то мы намерены сообщить о нем уже в апреле. Труднее всего было заставить всех уже подписать бумаги, поскольку требовалось свести конкурирующие телесети и конкурирующих промоутеров. Сейчас я уже понимаю, что основные проблемы позади, поскольку нам не потребуется больших усилий, чтобы продать этот бой, ведь он станет крупнейшим в истории спорта и большой победой для Великобритании».

Эдди Хирн заявил, что уверен в силах Энтони Джошуа в поединке против Тайсона Фьюри.