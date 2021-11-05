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Хирн: «Пусть Теофимо разберется с Камбососом, а после я займусь организацией его боя с Хэйни»
Сам Лопес хочет сменить весовую
21:59
Эдди Хирн / фото - Getty Images
Британский промоутер Эдди Хирн в интервью YouTube каналу Fight Hub в очередной раз заявил о желании организовать бой своего подопечного чемпиона WBC Девина Хэйни (26-0, 15 КО) против абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).
«Пусть Лопес победит Камбососа, и тогда я пойду к Аруму и скажу: «Боб, хочу организовать бой Лопес – Хэйни». Если он не захочет платить за это – это сделаю я.
Можем показать поединок на ESPN. Можем и на DAZN, и на ESPN одновременно. На это бое можно хорошо заработать».
Бой Лопес – Камбосос состоится 27 ноября.
Напомним, Лопес пообещал прикончить Камбососа в первом раунде.