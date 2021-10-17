Хирн раскритиковал Гарсию за выступление против Сандора Мартина

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Британский промоутер Эдди Хирн оценил выступление бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях Майки Гарсии (40-2, 30 KO) против испанца Сандора Мартина (39-2, 13 KO). Слова Хирна приводит Boxing News 24:

Да, Мартин доказал, что умеет драться, но Майки выглядел немного ржавым и тусклым. Я очень рад, что судьи отдали победу Сандору, потому что он действительно выиграл бой.

Для испанского бокса, это самая большая победа в истории бокса. Если я не прав, то назовите мне более значимую победу испанского боксера. Сандор пришел и сделал свою работу.

Майки бездельничал не только последние 19 месяцев, а делал это на протяжении последних четырех или пяти лет».