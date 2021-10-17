Хирн раскритиковал Гарсию за выступление против Сандора Мартина
Британский промоутер Эдди Хирн оценил выступление бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях Майки Гарсии (40-2, 30 KO) против испанца Сандора Мартина (39-2, 13 KO). Слова Хирна приводит Boxing News 24:
«Я знал, что Сандор Мартин умеет драться. Он европеец и входит в топ-15 рейтингов первого полусреднего веса. В команде Гарсии была чрезмерная уверенность в победе.
Да, Мартин доказал, что умеет драться, но Майки выглядел немного ржавым и тусклым. Я очень рад, что судьи отдали победу Сандору, потому что он действительно выиграл бой.
Для испанского бокса, это самая большая победа в истории бокса. Если я не прав, то назовите мне более значимую победу испанского боксера. Сандор пришел и сделал свою работу.
Майки бездельничал не только последние 19 месяцев, а делал это на протяжении последних четырех или пяти лет».
Гарсия проиграл решением большинства судей. При этом американец был уверен, что забирает бой.
Несмотря на поражение, гонорар Гарсии за поединок в десять раз больше, чем у Мартина.
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