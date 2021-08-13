Хирн раскрыл имя украинца, который выступит в андеркарде Усик – Джошуа

Красюк сообщал, что два соотечественника Усика войдут выступят на вечере бокса 25 сентября

Максим Продан / Фото: Facebook

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, кто выступит в андеркарде мегафайта обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) против Александра Усика (18-0, 13 KO):



В андеркарде боя Джошуа – Усик мы пытаемся устроить возвращение Каллума Смита в хорошем бою в рамках полутяжелого веса. Флориан Марку будет драться с Максимом Проданом. Это отличный поединок, который должен был состояться в «Бойцовском лагере». Кэмпбелл Хаттон может выступить в этом карде. У меня есть боец из США, который хочет драться, а также еще один поединок. Я завершаю работу над кардом. Возможно, я закончу ее на этих выходных, а затем состоится анонс.

Ранее Александр Красюк сообщал, что в андеркарде вечера бокса 25 сентября выступят два украинца. Так что стоит ожидать, что чемпион IBF International в полусреднем весе Максим Продан (19-0-1, 15 KO) станет не последним соотечественником Усика на шоу в Лондоне, Великобритания.