Хирн рассказал, что будет с Головкиным, если он не получит третий бой против Канело
Промоутер Эдди Хирн рассказал, в каком направлении пойдет карьера чемпиона мира IBF в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), если ему не удастся заполучить третий бой против Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО). Слова Хирна приводит Boxing Scene:
«Если Головкин выиграет бой с Муратой, а затем не получит третий бой с Канело, то следующим шагом будет дальнейшее объединение.
Для Головкина есть только варианты боя с Чарло и Андраде.
Не похоже на то, чтобы в предыдущих поединках Деметриус был тем, от кого бы в страхе прятались за диваном. Чарло и Головкин, вероятно, были бы фаворитами. Но они все равно не будут с ним драться. Но посмотрим.
Деметриус хочет объединиться и считает, что на DAZN ему предстоит много боев. Так что давайте проведем их».
Напомним, следующий бой Головкин проведет 29 декабря против Риото Мураты. Альварес же планируется подняться в тяжелый вес и встретиться с чемпионом мира WBC.
Ранее казахстанец заявил, что у него есть ключи к победе над Канело.
Комментарии 0