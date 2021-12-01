Хирн рассказал, что будет с Головкиным, если он не получит третий бой против Канело

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Промоутер Эдди Хирн рассказал, в каком направлении пойдет карьера чемпиона мира IBF в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), если ему не удастся заполучить третий бой против Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО). Слова Хирна приводит Boxing Scene:

Для Головкина есть только варианты боя с Чарло и Андраде.

Не похоже на то, чтобы в предыдущих поединках Деметриус был тем, от кого бы в страхе прятались за диваном. Чарло и Головкин, вероятно, были бы фаворитами. Но они все равно не будут с ним драться. Но посмотрим.

Деметриус хочет объединиться и считает, что на DAZN ему предстоит много боев. Так что давайте проведем их».