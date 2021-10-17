Роберт Гарсия – о поединке Фьюри – Уайлдер: «Бокс тяжеловесов вернулся»
Хирн рассказал, дадут ли Гарсии реванш с Мартином
Без желания Сандора второго боя не будет
17 октября 16:54
Майки Гарсия / Фото: DAZN
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн
высказался о желании своего подопечного Майки Гарсии (40-2, 30 КО) провести реванш с Сандором Мартином (39-2, 13 KO). Слова промоутера приводит портал boxingnews24.com.
«В контракте нет пункта о реванше. Думаю, вы с интересом об этом узнаете. Этот пункт является стандартным, когда вы добровольно даете кому-то возможность или проводите чемпионский бой. Это был простой рейтинговый поединок, где не стоял на кону титул. Бой закончился большим огорчением для команды Гарсии».
Напомним, ранее Гарсия неожиданно проиграл Мартину решением большинства судей.
Комментарии 2
Пусть терперь думает .