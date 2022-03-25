Хирн рассказал, как Джошуа отреагировал на новость, что Усик согласился провести реванш с ним

Промоутер отметил, что AJ на седьмом небе от счастья

Фото: boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, как его подопечный Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) отреагировал на новость о том, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) принял решение покинуть Украину и провести реванш с ним.

Промоутера цитирует портал mirror.co.uk:

«Джошуа взволнован этой новостью, он на седьмом небе от счастья. Я видел его на турнире UFC в Лондоне и Джошуа сказал мне, что хочет драться. Сейчас подходит время, когда Энтони должен вернуться в ринг, а ситуация с Усиком все усложнила. Мы сказали, что готовы войти в его положение, но должны получить ответы на наши вопросы уже сейчас. Сторона Усика сказала, что примет решение и они это сделали. Они будут драться. Джошуа на седьмом небе от счастья. Он отказался от больших денег, чтобы отойти в сторону и позволить Усику подраться с Фьюри, но все сложилось таким образом, что Энтони мог провести поединок, который не принес бы ему ощутимый доход. Единственный бой, который действительно заводит Энтони, это еще одна возможность побить Усика».

В Matchroom Boxing рассказали, когда решится судьба реванша Усик – Джошуа.