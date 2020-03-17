Хирн рассказал, когда и где могут подраться Джошуа и Фьюри

Энтони и Тайсон могут собрать сто тысяч зрителей





Эдди Хирн / Фото: The Telegraph

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, когда и где чемпион мира по версии WBO, IBF и WBA Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) подерется против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Слова промоутера приводит портал DAZN Boxing.

«Если честно, Джошуа попросту хочет заполучить Тайсона Фьюри. Он тренируется после боя против Пулева и думает только об одном человеке. Он просто хочет выйти с Фьюри на ринг и снять с него пояса. Он сделает это где угодно. Конечно, оба бойца хотели увидеть этот бой в Великобритании в июне-июле. Правительство говорило нам, что в июне 2021 года жизнь вернется в нормальное русло. Но поставить на 100 тысяч людей на «Уэмбли» в конце июня-начале июля – это смелый ход. Джошуа расслаблен. Он просто хочет драться, он так этого хочет».

Напомним, ранее Джошуа и Фьюри подписали контракты на два поединка в 2021 году.