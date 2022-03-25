Хирн рассказал, когда и где может пройти реванш между Усиком и Джошуа
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что уже начал общаться со своим украинским коллегой Александром Красюком относительно организации реванша между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
Хирна цитирует портал mirror.co.uk:
«Я разговаривал с Александром Красюком вчера, и мы поговорим сегодня вечером. План заключается в том, чтобы начать работать над июньским боем.
У нас было четыре или пять предложений со всего мира. Конечно, мы хотели бы провести его снова в Великобритании, но есть очень интересные и крупные предложения, чтобы провести его за границей.
У нас были предложения с Ближнего Востока. Я бы даже сказал предложения от нескольких стран Ближнего Востока, а также Америка, Великобритания. Так что мы должны сесть с Александром Красюком и обсудить все это. Рассмотреть каждое предложение и выбрать, какие из них нам подходят. Мы движемся вперед.
Мы хотим, чтобы бой состоялся до конца июня. В середине или конце июня, возможно в первую неделю этого месяца – 2 июня».
Эдди Хирн рассказал, как Энтони Джошуа отреагировал на новость, что Александр Усик согласился провести реванш с ним.
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