Это не Канело. Эдди Хирн рассказал, кто станет следующим соперником Геннадия Головкина
Хирн рассказал, когда и где состоится бой Камбосос – Хэйни
Промоутер хочет свести двух чемпионов уже в следующем бою
15:09
Эдди Хирн / фото - Getty Images
Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версии WBC в легком весе Девина Хэйни (25-0, 18 КО), рассказал, когда его подопечный сразится с абсолютным чемпионом своего дивизиона Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО). Цитирует Хирна портал BoxingNews24.
«Для Девина Хэйни есть один бой – против Джорджа Камбососа в апреле или мае в Австралии за звание настоящего абсолютного чемпиона мира. Давайте устроим это».
Напомним, бывший тренер Кличко и Усика назвал самого опасного соперника для Ломаченко.
Комментарии 0