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Хирн рассказал, когда и с кем проведет следующий поединок Хэйни

Британский промоутер сообщил о возобновлении переговоров с временным чемпионом WBC
Бокс Профессиональный бокс
08:30
Хирн рассказал, когда и с кем проведет следующий поединок Хэйни
Девин Хэйни / Фото: Twitter

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, переговоры по организации поединка чемпиона мира WBC в легком весе Девина Хэйни (26-0, 15 KO) и временным чемпионом той же организации Джозефом Диасом (32-1-1, 15 KO) возобновились.

Я должен сказать, что нашей целью остается Джозеф Диас против Девина Хэйни на ноябрь. Это бой, который мы хотим организовать, потому что это настоящее противостояние. Диас – чемпион мира в нескольких весовых категориях и в последнем поединке одержал победу над Фортуной. Я считаю, что это правильный бой для дивизиона.

Девин хочет больших боев и если он не может встретиться с Лопесом, Гарсией или Дэвисом, то Диас – отличный вариант. Так что это противостояние остается приоритетом на данный момент. Мы уже разговаривали с Golden Boy по этому поводу и на следующей неделе соберемся, чтобы провести предварительные подсчеты.

Джозеф неоднократно говорил, что хочет встретиться с Гарсией. Но не знаю, будет ли Райан драться в этом году. Вчера я увидел сообщение от Гарсии, в котором говорилось будто 2022 год, это его год. Думаю, это означает, что мы Райана не увидим в нынешнем году.

Напомним, что Хэйни запросил невероятный гонорар за бой с Роландо Ромеро (14-0, 12 KO).

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Девин Хэйни Джозеф Диас

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