Хирн рассказал, когда и с кем проведет следующий поединок Хэйни

Девин Хэйни / Фото: Twitter

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, переговоры по организации поединка чемпиона мира WBC в легком весе Девина Хэйни (26-0, 15 KO) и временным чемпионом той же организации Джозефом Диасом (32-1-1, 15 KO) возобновились.



Девин хочет больших боев и если он не может встретиться с Лопесом, Гарсией или Дэвисом, то Диас – отличный вариант. Так что это противостояние остается приоритетом на данный момент. Мы уже разговаривали с Golden Boy по этому поводу и на следующей неделе соберемся, чтобы провести предварительные подсчеты.

Джозеф неоднократно говорил, что хочет встретиться с Гарсией. Но не знаю, будет ли Райан драться в этом году. Вчера я увидел сообщение от Гарсии, в котором говорилось будто 2022 год, это его год. Думаю, это означает, что мы Райана не увидим в нынешнем году.