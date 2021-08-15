Рамирес: «Надеюсь, Бивол не болтун и скоро объявит о нашем поединке»
Хирн рассказал, когда могут подраться Бивол и Буатси
Следующий поединок Джошуа будет не за пояс, но затем британца ждет бой с Дмитрием
20:45
Эдди Хирн / Фото: Boxing Scene
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что поединок чемпиона мира WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола
(18-0, 13 КО) и британца Джошуа Буатси (15-0, 13 KO) состоится в начале 2022 года в Лондоне. Слова промоутера приводит портал boxingnews24.com.
«Буатси показал готовность к поединку за звание чемпиона мира. Думаю, он подерется в конце года в США, а затем в феврале или марте на O2 Арене выйдет на Бивола. Было бы хорошо.
В боксе хватает поясов, но если вы сделали это в полутяжелом весе, то можете называть себя чемпионом. Бивол, Бетербиев и Джо Смит – отличные бойцы. Поэтому мы можем лишь пожелать Буатси удачи».
Напомним, ранее Хирн рассказал о переговорах Калеба Планта и Сауля Альвареса. Одним из возможных соперников Канело был Бивол.