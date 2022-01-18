Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Хирн рассказал, когда ожидается провести Фьюри – Джошуа
Глава Matchroom заявил, что бой слишком грандиозен, чтобы не состояться
18 января 18:37
Фото: Boxing Scene
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил в эфире DAZN Boxing Show, что бой топовых супертяжей Великобритании Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) пройдет до середины 2023 года:
Я думаю, что поединок Фьюри и Джошуа – все еще событие. Это бой, который люди всегда будуть ожидать. Будет становиться только больше и лучше.
Я обещаю, что этот бой пройдет позже в 2022 году либо в начале 2023 года. Тайсон и Энтони слишком грандиозным бой, так что он точно пройдет.
Джошуа проводит активную подготовку к реваншу с Александром Усиком (19-0, 13 KO).