Хирн рассказал, когда Уайта назовут главным претендентом на титул Фьюри

Диллиан Уайт / Фото: Sky Sports

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, когда Всемирный боксерский совет (WBC) объявит Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) главным претендентом на бой с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).



Я хочу, чтобы этот бой прошел на DAZN, и теперь буду отстаивать свою позицию. Но загвоздка в том, согласны ли Тайсон Фьюри и Боб Арум, чтобы этот бой прошел на DAZN? Возможно, они не хотят. Если их сторона не сделает предложение, от которого никто не сможет отказаться, то судьба боя будет решена на промоутерских торгах. Сначала давайте начнем переговоры, а затем будет видно».