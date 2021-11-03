Промоутер Джойса – о возможном бое с Фьюри: «Я никогда не прятал своих бойцов от больших боев»
Хирн рассказал, когда Уайта назовут главным претендентом на титул Фьюри
Эдди признался, что Тайсон может сам отказаться от боя
07:29
Диллиан Уайт / Фото: Sky Sports
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн
рассказал, когда Всемирный боксерский совет (WBC) объявит Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) главным претендентом на бой с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Я жду, что Диллиан Уайт официально будет объявлен обязательным претендентом на титул Тайсона Фьюри на конгрессе WBC. Затем начнутся переговоры и если мы не сможем договориться, то состоятся промоутерские торги.
Я хочу, чтобы этот бой прошел на DAZN, и теперь буду отстаивать свою позицию. Но загвоздка в том, согласны ли Тайсон Фьюри и Боб Арум, чтобы этот бой прошел на DAZN? Возможно, они не хотят. Если их сторона не сделает предложение, от которого никто не сможет отказаться, то судьба боя будет решена на промоутерских торгах. Сначала давайте начнем переговоры, а затем будет видно».
Напомним, ранее Хирн заявил, что Уайт способен победить Фьюри.