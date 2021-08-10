Хирн рассказал, может ли бой Альварес – Головкин состояться в ноябре

И, похоже, мы снова не увидим завершение трилогии

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Промоутер Эдди Хирн отреагировал на слова тренера мексиканца Сауля Альвареса (58-1-2, 36 КО) о том, что одним из вероятных соперников Канело на бой в ноябре может стать Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО):

«Касаемо Головкина. Он настроен драться в декабре с Муратой. Думаю, он хотел бы до того времени провести еще один поединок. Но давайте говорить начистоту. Парочка недель и на календаре уже сентябрь. Так что точно не в этом году».

Со слов Хирна становится понятно, что в 2021 году завершение трилогии Альварес – Головкин мы не увидим.



Напомним, команда Альвареса возобновила переговоры с Калебом Плантом о бое за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.