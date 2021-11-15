Хирн рассказал о потенциальном поединке Джошуа – Фьюри. В победе Энтони в реванше с Усиком промоутер не сомневается

Усик и Джошуа / Фото: Getty Images

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн порассуждал о возможном поединке за звание абсолютного чемпиона в «королевском» дивизионе между Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO):



И да, я верю, что Джошуа побьет Усика. Слушайте, это жизнь. Все идет по кругу. Это было бы просто огромное событие. Только представьте себе бой Джошуа vs Уайт за звание абсолютного чемпиона мира. Не скрываю, я бы предпочел именно такой сценарий.