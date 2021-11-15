Усик опередил Спенса в рейтинге лучших боксеров мира от BoxRec
Хирн рассказал о потенциальном поединке Джошуа – Фьюри. В победе Энтони в реванше с Усиком промоутер не сомневается
Но и Уайта с «Цыганским королем» со счетов списывать не стал
11:26
Усик и Джошуа / Фото: Getty Images
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн
порассуждал о возможном поединке за звание абсолютного чемпиона в «королевском» дивизионе между Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO):
Бой за звание абсолюта между Фьюри и Джошуа? Думаю, интерес только возрастет. Уверен, он увеличится минимум в два раза. Но я не хочу сейчас об этом говорить, так как считаю, что у претендента на титул Фьюри Диллиана Уайта очень даже хорошие шансы отобрать пояс.
И да, я верю, что Джошуа побьет Усика. Слушайте, это жизнь. Все идет по кругу. Это было бы просто огромное событие. Только представьте себе бой Джошуа vs Уайт за звание абсолютного чемпиона мира. Не скрываю, я бы предпочел именно такой сценарий.
Напомним, что рассматривается три места для проведения реванша Джошуа с Александром Усиком (19-0, 13 KO).