Хирн рассказал о сложностях работы промоутера
Британец Эдди Хирн рассказал о сложностях работы промоутером:
«Если вы одержимы своим делом, то и не ощущаете его как работу. И я не могу представить, что занимался бы чем-нибудь другим.
Конечно, бывают времена, когда ты устаешь и не хочешь говорить с людьми, и это самый проблемный момент, потому что ты всегда обязан быть готов к диалогу.
Ты устраиваешь пресс-конференции, после которых даешь еще с десяток интервью, где говоришь одни и те же вещи. После ты садишься в машину и едешь домой, где тебя ждут жена и дети, тоже жаждущие твоего внимания. И единственное, о чем ты можешь думать: «Пожалуйста, оставьте меня одного».
Я отношусь к тем людям, которые живут в отелях. В данном случае весьма проблематично соблюдать баланс между работой и детьми. И я не хотел бы окончательно потеряться в своей работе, потому что, когда я был ребенком, моего отца не было рядом».
Напомним, Хирн является одним из самых влиятельных промоутеров современности. В частности, он работает с бывшим двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
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