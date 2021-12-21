Хирн рассказал о сложностях работы промоутера

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Британец Эдди Хирн рассказал о сложностях работы промоутером:

Конечно, бывают времена, когда ты устаешь и не хочешь говорить с людьми, и это самый проблемный момент, потому что ты всегда обязан быть готов к диалогу.

Ты устраиваешь пресс-конференции, после которых даешь еще с десяток интервью, где говоришь одни и те же вещи. После ты садишься в машину и едешь домой, где тебя ждут жена и дети, тоже жаждущие твоего внимания. И единственное, о чем ты можешь думать: «Пожалуйста, оставьте меня одного».

Я отношусь к тем людям, которые живут в отелях. В данном случае весьма проблематично соблюдать баланс между работой и детьми. И я не хотел бы окончательно потеряться в своей работе, потому что, когда я был ребенком, моего отца не было рядом».