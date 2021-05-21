Хирн рассказал о сложностях в организации реванша между Уоррингтоном и Ларой

Поединок должен состояться на стадионе Headingley в Лидсе

Джош Уоррингтон / фото - boxingscene.com

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о сложностях в организации матча-реванша между его подопечным бывшим чемпионом мира в полулегком весе британцем Джошем Уоррингтоном (30-1-0, 7 KO) и мексиканцем Маурисио Ларой (22-2-0, 15 KO).

Напомним, ранее сообщалось, что соперники проведут поединок 4-го сентября на стадионе Headingley в Лидсе (Великобритания), но, согласно boxingscene.com, городской совет отказывается выдавать лицензию на проведение мероприятия из-за жалоб соседей.

«Уоррингтон ждет, чтобы городской совет одобрил Headingley, потому что у них около шести жалоб от жильцов на шум. Бой 4-го сентября против Маурисио Лары все еще является главным нашим планом. Городской комитет и руководство стадиона предпринимают шаги, чтобы уменьшить общественные неудобства и беспорядки, которые поспособствуют лицензированию мероприятий на арене».

В первом поединке, который состоялся 14 февраля на ивенте от Matchroom Boxing, Лара одолел Уоррингтона техническим нокаутом в 9 раунде.