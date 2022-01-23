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Хирн рассказал о состоянии здоровья Диаманте
Известный ринг-анонсер идет на поправку
21:25
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о текущем состоянии здоровья известного ринг-анонсера Дэвид Диаманте.
«К счастью, он идет на поправку. Знаю, что он рассчитывает вскоре вернуться на ринг».
Has anyone heard how @daviddiamante is?? @MatchroomBoxing @DAZNBoxing @EddieHearn— Maxi Hughes (@BOXERMAXIHUGHES) January 22, 2022
Эдди Хирн опровергнул слухи о прекращении промоутерской деятельности.