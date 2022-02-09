Хирн рассказал, почему Джошуа пытался «перебоксировать» Усика в первом бою

Промоутер британца считает, что «Эй-Джей» способен победить украинца в реванше

Фото: Facebook Александра Усика

Эдди Хирн, промоутер бывшего двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), поделился мнением о том, что почему в первом бою против Александра Усика (19-0, 13 КО) британец не прессинговал украинца, а пытался его перебоксировать:

«Он просто чувствовал, что может перебоксировать Усика. Все говорили ему: «Не пытайся перебоксировать этого парня. Вероятно, у тебя не получится». Но в силу каких-то причин Джошуа попытался это сделать. Легко сказать, мол, лети вперед и дерись бесшабашно, но ты должен действовать грамотно. Все, кто видел первый бой, скажут, что Джошуа надо оказывать больше давления на Усика. Александр великолепен: его работа ног, IQ и все остальное. В то же время если ты начнешь бросаться вперед и будешь бесшабашным, то можешь добиться успеха, однако это давление должно быть умным. После 12 раундов с Усиком Джошуа чувствует, что может его побить. Он знает, что ему нужно сделать, но еще необходимо реализовать это в бою».

Изначально реванш Усик – Джошуа должен был пройти в апреле, однако теперь дата их второго боя сместилась ближе к лету (май-июнь), потому что на середину весны запланирован поединок Тайсона Фьюри против Диллиана Уайта.

На этом конкретика, касающиеся второго поединка Усика против Джошуа, заканчивается.