Хирн рассказал, с кем Альварес проведет поединок в сентябре

Бой с Плантом организовать не выходит

Альварес и Хирн / Фото: Matchroom

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил имя соперника Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO), если следующий поединок лидера pound-for-pound все же состоится в сентябре:



В данный момент мы обсуждаем поединок против Дмитрия Бивола. Если нам удастся подписать контракт, то до выхода на ринг будут оставаться считанные недели. Прямо сейчас у нас не клеится с боем против Планта, но если Канело все-таки выступит 18-го сентября, тогда, скорее всего, его соперником будет Бивол. Поскольку нам нужно двигаться дальше. Думаю, этот поединок пройдет в промежуточном весе. Бивол упоминал, что готов даже спуститься в 168-фунтов. Он хочет воспользоваться самой большой из возможностей.

Напомним, что поединок с чемпионом IBF Калебом Планта (21-0, 12 KO) находится на грани срыва.