Хирн рассказал, с кем еще подерется Канело до того как завершит карьеру

Промоутер хочет организовать бой мексиканца в Великобритании

Эдди Хирн / фото - Getty Images

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью порталу BoxingNews 24 рассказал, кто может стать следующим соперником чемпиона WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО), после того как мепксиканец победит Калеба Планта (21-0, 12 КО).

«Сейчас он находится в той уникальной позиции, когда может выступать по всему миру. И он хотел бы подраться в Великобритании, никаких сомнений. У нас есть Джон Райдер, претендент на его титул, и есть Крис Юбанк-младший, поединок с которым стал бы большим событием для британского рынка. И я верю, что до того, как Канело завершит карьеру, он успеет отбоксировать в Великобритании, Мексике и на Ближнем Востоке».

Бой Канело – План состоится уже в это воскресенье, 7-го ноября. Но кану этого поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, Плант пообещал умирающей дочери стать чемпионом мира.

Прогноз на бой Канело – Плант.

Онлайн трансляция боя Сауль Альварес - Калеб Плант. Начало – 7-го ноября, в 07:00.