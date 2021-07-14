Хирн рассказал, в чем сложность заключения сделки на бой между Альваресом и Плантом

Premier Boxing Champions хотят заключить сделку на три боя с Канело



Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, в чем заключаются трудности в подписании контракта на бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO) и американцем Калебом Плантом (21-0, 12 KO).

Дело в том, что промоутерска компания Premier Boxing Champions, которая занимается карьерой Планта, хочет заключить сделку на три боя с Альваресом и с правом трансляции его поединков на канале Fox Sports.

Хирна цитирует ресурс boxing247.com:

«Представители PBC хотят заключить контракт на три боя с Саулем Альваресом. Это их возможность получить права на трансляцию его поединков и переманить Сауля на свою сторону. Я считаю, что Плант не должен быть разменной пешкой в этой игре. Калеб должен получить лучшую сделку и лучшую возможность для этого боя, но, к сожалению, бокс - это бизнес. Посмотрим, к чему все приведет».

Эдди Хирн связался с командой Калеба Планта и сделал предложение о поединке за звание абсолютного чемпиона с Саулем Альваресом.