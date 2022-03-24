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Хирн: «С кем бы ни дрался Канело, его всегда будут критиковать»

Промоутер встал на защиту мексиканца
Бокс Профессиональный бокс
24 марта 09:00
Хирн: «С кем бы ни дрался Канело, его всегда будут критиковать»
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV встал на защиту абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO), который регулярно подвергается критике за тщательно подбираемую оппозицию.

«Он живая легенда бокса, Канело Альварес. У него в соперниках сплошь одни чемпионы.

Мне на глаза попался пост в его Instagram-сторис. Там кто-то из фанатов написал, мол, если Канело подерется с Чарло, тогда говорили бы, что он избегает Бивола. Если он подерется с Биволом, то бегает от Бетербиева, а будет драться с Бетербиевым, значит, прячется от Головкина... Ему тут никак не победить. Хотя резюме Канело говорит само за себя. Обсуждая Альвареса, трудно не звучать, как его фанат.

Он тот еще крутой засранец! Его мышление – на другом уровне. Иногда находиться с подобными людьми, все равно что проводить время с Энтони Джошуа. У них невероятный менталитет. Ты заряжаешься огромным количеством энергии от общения с такими личностями».

Сауль Альварес рассказал, когда планирует завершить карьеру.

Рене Тер Велде
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Теги

Сауль Альварес Эдди Хирн

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