Хирн: «С кем бы ни дрался Канело, его всегда будут критиковать»

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV встал на защиту абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO), который регулярно подвергается критике за тщательно подбираемую оппозицию.

Мне на глаза попался пост в его Instagram-сторис. Там кто-то из фанатов написал, мол, если Канело подерется с Чарло, тогда говорили бы, что он избегает Бивола. Если он подерется с Биволом, то бегает от Бетербиева, а будет драться с Бетербиевым, значит, прячется от Головкина... Ему тут никак не победить. Хотя резюме Канело говорит само за себя. Обсуждая Альвареса, трудно не звучать, как его фанат.

Он тот еще крутой засранец! Его мышление – на другом уровне. Иногда находиться с подобными людьми, все равно что проводить время с Энтони Джошуа. У них невероятный менталитет. Ты заряжаешься огромным количеством энергии от общения с такими личностями».