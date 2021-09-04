Хирн: «С точки зрения навыков, Усик, однозначно, лучший боксер, с которым дрался Джошуа»

Промоутер назвал его бойцом топ-5 Р4Р

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), в интервью YouTube-каналу SecondsOut уверен, что в плане боксерских навыков обязательный претендент на титул WBO Александр Усик (18-0, 13 KO) станет самым серьезным соперником в карьере его подопечного.

«С точки зрения навыков, Усик, однозначно, лучший боксер, с которым дрался Джошуа. Он боец топ-5 pound-for-pound. Что касается мощи в этом дивизионе, то Джошуа бился с грозными панчерами - Диллианом Уайтом, Кличко, Энди Руисом и многими другими. Пулев тоже может ударить. Я не думаю, что Усик обладает такой же силой, как эти парни, но она у него тоже есть. Этот бой может быть неудобным и сложным. Я считаю, что Джошуа не поведется на то, чтобы быть слишком большим и мощным. В этом бою он не хочет полагаться на своих габариты. Не знаю, попытается ли он переиграть Усика, но Джошуа хочет конкурировать с ним на этот уровне. И я считаю, что он это сделает. Это опасный, очень хороший бой. Надеюсь, что когда AJ выиграет, ему отдадут должное. Мне кажется, что с его резюме никто не сравнится».

Роб Мэдден подтвердил, что Энтони Джошуа подойдет к бою с Александром Усиком с небольшим для него весом.