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Хирн: «Сейчас Уайт готовится к бою с Фьюри в Португалии»

Промоутер объяснил задержку в подписании контрактов
Бокс Профессиональный бокс
07:30
Хирн: «Сейчас Уайт готовится к бою с Фьюри в Португалии»
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер претендента в супертяжелом весе Диллиана Уайта (28-2, 19 KO), в интервью iFL TV прокомментировал подписание контракта своим подопечным на поединок с действующим обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Люди действительно считали, что Диллиан Уайт не будет драться с Тайсоном Фьюри? The Sun написали, что Хирн пытался выманить всех на DAZN, и это просто чушь. С момента торгов мы не обсуждали ничего, кроме самого боя. Причиной задержки стали контракты и их отправка. Но, так или иначе, а Диллиан выполнил свою часть сделки.

Не верьте слухам. Никто не говорил о боях с Джошуа и Чисорой. Сплетни появились из-за того, что Диллиан не высовывался и не кричал, из-за чего все решили, что он затаился. Сейчас он готовится к бою в Португалии».

Эдди Хирн опроверг слухи о том, что Диллиан Уайт не намерен появляться на пресс-конференции с Тайсоном Фьюри.

Рене Тер Велде
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Диллиан Уайт Тайсон Фьюри Эдди Хирн

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