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Тема дня«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
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Хирн: «Сомневаюсь, что Фьюри откажется от титула и поединка с Уайтом»

Эдди отметил, что в случае отказа Тайсон останется без пояса

Бокс Профессиональный бокс
09:45
Хирн: «Сомневаюсь, что Фьюри откажется от титула и поединка с Уайтом»
Тайсон Фьюри / Фото: RingSide24

Промоутер Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) Эдди Хирн заявил, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) не откажется от боя с его подопечным. Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.

«Есть много вариантов того как будут развиваться события. Все зависит от Тайсона Фьюри, поскольку он может уйти и может принять бой. Сейчас ему приказали драться с Диллианом, и не оставили ему выбора.

Все же я сомневаюсь, что Фьюри откажется от титула и поединка с Уайтом. Он согласится на бой. Тайсон уверен в себе, но и мы уверенны, что Диллиан может побить его. Как бы ни случилось, это хороший поединок.

Мы сейчас не рассматриваем другие варианты. Нашим приоритетом является бой за титул чемпиона мира WBC. Если Тайсон откажется от поединка с Диллианом, то Уайт поборется за титул с кем-то другим».

Напомним, Хирн агрессивно отреагировал на нежелание команды Фьюри прописывать в контракте пункт о реванше.


Карен Агабекян
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Теги

Тайсон Фьюри Диллиан Уайт Фрэнк Уоррен Эдди Хирн

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