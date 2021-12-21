Хирн: «Сомневаюсь, что Фьюри откажется от титула и поединка с Уайтом»

Тайсон Фьюри / Фото: RingSide24

Промоутер Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) Эдди Хирн заявил, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) не откажется от боя с его подопечным. Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.



Все же я сомневаюсь, что Фьюри откажется от титула и поединка с Уайтом. Он согласится на бой. Тайсон уверен в себе, но и мы уверенны, что Диллиан может побить его. Как бы ни случилось, это хороший поединок.

Мы сейчас не рассматриваем другие варианты. Нашим приоритетом является бой за титул чемпиона мира WBC. Если Тайсон откажется от поединка с Диллианом, то Уайт поборется за титул с кем-то другим».