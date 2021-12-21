Промоутер Джошуа предсказал Усику и Фьюри поражения в 2022 году
Хирн: «Сомневаюсь, что Фьюри откажется от титула и поединка с Уайтом»
Эдди отметил, что в случае отказа Тайсон останется без пояса
09:45
Тайсон Фьюри / Фото: RingSide24
Промоутер Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) Эдди Хирн заявил, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) не откажется от боя с его подопечным. Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.
«Есть много вариантов того как будут развиваться события. Все зависит от Тайсона Фьюри, поскольку он может уйти и может принять бой. Сейчас ему приказали драться с Диллианом, и не оставили ему выбора.
Все же я сомневаюсь, что Фьюри откажется от титула и поединка с Уайтом. Он согласится на бой. Тайсон уверен в себе, но и мы уверенны, что Диллиан может побить его. Как бы ни случилось, это хороший поединок.
Мы сейчас не рассматриваем другие варианты. Нашим приоритетом является бой за титул чемпиона мира WBC. Если Тайсон откажется от поединка с Диллианом, то Уайт поборется за титул с кем-то другим».
Напомним, Хирн агрессивно отреагировал на нежелание команды Фьюри прописывать в контракте пункт о реванше.