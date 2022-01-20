Хирн сообщил, что Джошуа и Уайт готовы дать возможность Усику и Фьюри провести бой

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что его подопечные Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и Диллиан Уайт (28-2-0, 19 KO) готовы дать возможность Александру Усику (19-0, 13 КО) и Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО) провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, если сумма отступных будет правильной.

Промоутера цитирует портал mirror.co.uk:

Если на кону стоит много денег, то нет проблем, чтобы разработать план, благодаря которому все будут счастливы. Конечно, в таком случае есть неплохой шанс, что Фьюри и Усик проведут поединок.

Велись переговоры относительно того, чтобы Фьюри встретился с Усиком, а Энтони с победителем. Затем Уайт стал бы обязательным претендентом для нового абсолютного чемпиона. На самом деле, это все очень сложно сделать и все сдались.

План сейчас такой, Джошуа встретится с Усиком, Уайт с Фьюри, но то предложение все еще в силе и переговоры продолжаются. Если спросить моего мнения, то считаю, что сейчас чемпионы должны защитить свои титулы. Конечно, есть большое желание провести поединок в котором определиться бесспорный чемпион».