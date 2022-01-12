Украинский боксер: «Мне кажется, Фьюри лучше Усика во всем»
Хирн сообщил, когда станет известна дата реванша Усик – Джошуа
Глава Matchroom Boxing отметил удовлетворенность украинца перед мегафайтом
07:57
Усик и Джошуа / Фото - news.sky.comПрезидент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался по поводу команды чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (19-0, 13 КО), а также сообщил, когда будет объявлена дата реванша между украинцем и его подопечным британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Цитирует Хирна boxing247.com.
«Команда Усика – хорошие искренние люди, знающие, что несут ответственность за реванш с Энтони. Они ради сделать это и считают себя фаворитами в матче-реванше. Вероятно, они уверенны, что могут справиться лучше в этот раз, но и мы тоже. План заключается в том, чтобы зафиксировать дату реванша к концу месяца».
«Я ожидаю, что Джошуа начнет тренировочный сбор в конце январе или началу февраля. Это уже согласовано. Я не буду говорить о контракте, потому что он довольно стандартный для такого боя. Усик очень доволен пунктом о матче-реванше. Его команда хотела подписать пункт о реванше на таких условиях и очевидно, что они заработает много денег».
Напомним, реванш планируется на апрель 2022 года. Место проведения поединка пока неизвестно, однако промоутер британца заявил, что это точно не будет Киев.