Хирн сообщил о начале переговоров по организации боя Альварес – Плант

Промоутер проведет на этой неделе деловую встречу с Канело

Эдди Хирн / фото - Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн проведет на этой неделе деловую встречу с Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO), чтобы начать переговоры по организации объединительного поединка с чемпионом IBF во втором среднем весе Калебом Плантом (21-0, 12 KO).

Слова промоутера цитирует портал boxingnews24.com:

«Мы уже обменялись некоторыми цифрами между собой, и в эту среду мы с Канело подробно обсудим каждую деталь. Но ничего не изменилось в самой схеме заключения сделки с DAZN и Fox, после чего мы решим, что лучше всего подойдет бойцам. Между сторонами будут кое-какие дебаты. Но в этом и заключается цель этой недели – разобраться с финансовой частью вопроса и затем двигаться дальше. Уже на следующей неделе вы увидите, как Канело и Эдди Рейносо готовятся начать тренировочный лагерь. Калеб Плант – это именно тот соперник, которого все хотят [увидеть в ринге с Канело]».

Калеб Плант заявил, что заслуживает гонорара в $10 млн за бой с Канело.