Хирн: «Спенс сдрыснет от Кроуфорда в первый средний вес»

Британский промоутер сочувствует чемпиону WBO, который не может заполучить желаемые бои

Фото: The Sun

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что чемпион мира WBC, IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) сменит весовую категорию, чтобы не драться против обладателя пояса WBO Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО):

«Думаю, он – лучший полусредневес в мире. Но что толку? Где бои, которые способны сгенерировать тот уровень денег, на которые он рассчитывает? На самом деле такой бой только один – против Эррола Спенса. Но я уверен, что тот и вовсе сдрыснет от Кроуфорда в 69,9 кг (первый средний вес). Пожалуй, «сдрыснет» слегка резкое слово. Но это будет именно он – стратегический побег от соперника. Мне, если честно, немного жаль Теренса. В том плане, что он реально ведь хочет оставить по себе какую-то память, создать некое наследие, но не имеет такой возможности. И хуже всего то, что я не уверен, что рано или поздно такая возможность у него появится...»

Ранее Спенс анонсировал свое возвращение в ринг: «Когда я вернусь, это будет нечто бомбезное» и пообещал остаться в нынешнем дивизионе.