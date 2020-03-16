Хирн: «Теофимо Лопес заслуживает, чтобы с ним обращались как со звездой»

Британский промоутер упрекнул Боба Арума

Эдди Хирн / фото - Matchroom Boxing

Британский промоутер Эдди Хирн упрекнул своего коллегу Боба Арума за неподобающее отношение к абсолютному чемпиону мира в легком весе Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО). В интервью YouTube каналу Fino Boxing Хирн заявил, что Лопес заслуживает, чтобы с ним обращались как со звездой.

«Теофимо Лопес заслуживает, чтобы с ним обращались как со звездой, а не говорили: «Ты получишь вот такую сумму, а если тебе не нравится, то иди отсюда, пусть тебе заплатит кто-то другой». То же самое касается Теренса Кроуфорда: «Зачем мне платить этому парню, если я за эти деньги могу купить дом в Беверли-Хиллз?» Это неправильные слова, однако Боб искренне говорит о том, что думает. Так что это заслуживает лишь уважения, но выглядит плохо. Впрочем, он легенда бокса, фантастический промоутер. Ему 89 лет, почти 90. Огромное ему уважение, он делает работу по-своему. Я никогда не буду критиковать людей, которые что-то делают от души, но это просто плохо выглядит».

Напомним, Лопес в своей манере унизил Райана Гарсию, Хэйни и Дэвиса.