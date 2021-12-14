Хирн: «Top Rank хочет, чтобы разделение гонорара было 80/20 в пользу Фьюри»

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер Диллиана Уайта (28-2-0, 19 KO), объяснил, почему не верит в положительный результат переговоров по организации поединка между его подопечным и чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).

Хирна цитирует портал mirror.co.uk:

Top Rank хочет, чтобы это было 80/20 в пользу их бойца, что является невозможным для «временного» чемпиона. Но мы будем настаивать на распределении, которое мы считаем справедливым. Так что будет сложно достигнуть соглашения, пока не определенно распределение гонорара. Только после этого мы все осознаем нашу позицию. Маловероятно, что мы сможем достигнуть соглашения раньше.

Я понимаю, что Тайсон Фьюри диктует условия в этой ситуации. Конечно, если предложение будет справедливым, то Диллиан согласится на условия Top Rank и ESPN. Но если это не так, то у нас есть деньги, которые мы готовы вложить в этот бой, но в таком случае все будет на наших условиях».