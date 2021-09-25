Хирн: «У Джошуа лучшее резюме в супертяжелом весе»
Эдди Хирн, промоутер британского чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), в интервью Sky Sports Boxing заявил, что его подопечный имеет лучший послужной список из действующих бойцов дивизиона.
«У парня лучшее резюме в супертяжелом весе. Только взгляните на его последние двенадцать боев.
Он побил Диллиана Уайта, побил Чарльза Мартина в бою за мировой титул, побил Доминика Бризила и Эрика Молину, после чего провел великолепный бой с Владимиром Кличко.
Дальше. Он объединил пояса с Джозефом Паркером, затем победил вышедшего на коротком уведомлении Карлоса Такама. Поветкин был обязательным претендентом. Да, в бою с Руисом случился апсет, но он взял реванш. И после этого опять сошелся с обязательным претендентом в лице Кубрата Пулева. И вот теперь еще один претендент – Усик»
На портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.
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