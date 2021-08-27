Хирн: «У меня было чувство, что Пакьяо проиграет Угасу»

Эдди Хирн / фото - The Telegrapf

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о выступлении Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) против Йордениса Угаса (28-4, 21 КО). Промоутер заявил, что догадывался, что легендарный филиппинец может проиграть. Слова Хирна приводит DAZN.

Однако, когда ты 8-9 недель готовишься к бою со Спенсом, это совсем другое. А что касается Угаса, это совсем уж разные вещи. Думаю, Пакьяо, возможно, немного недооценил соперника, предвкушая легкий бой. Тогда как он уже не тот боец, которым был прежде.

Ничего не отбираю у Угаса, он хороший боец. Но Мэнни в расцвете сил справился бы с ним. И я был очень доволен, что против Пакьяо вышел не Спенс, всё-таки он и больше, и рарушительнее, чем Угас».