Хирн: «У меня было чувство, что Пакьяо проиграет Угасу»
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о выступлении Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) против Йордениса Угаса (28-4, 21 КО). Промоутер заявил, что догадывался, что легендарный филиппинец может проиграть. Слова Хирна приводит DAZN.
«Где-то в четверг или пятницу, я подумал: «Хм, странное чувство, что Угас выиграет этот бой». Уже собирался написать об этом в соцсетях, но подумал: «Не, не стану этого делать, потому что буду выглядеть глупо». Затем, я должен был об этом написать, когда проснулся воскресным утром, чтобы посмотреть бой. Я просто думаю, что это очень сложно. Мы снова и снова видим, как бойцы адаптируются к замене соперника, а Мэнни невероятно опытен и противостоял множеству разных стилей.
Однако, когда ты 8-9 недель готовишься к бою со Спенсом, это совсем другое. А что касается Угаса, это совсем уж разные вещи. Думаю, Пакьяо, возможно, немного недооценил соперника, предвкушая легкий бой. Тогда как он уже не тот боец, которым был прежде.
Ничего не отбираю у Угаса, он хороший боец. Но Мэнни в расцвете сил справился бы с ним. И я был очень доволен, что против Пакьяо вышел не Спенс, всё-таки он и больше, и рарушительнее, чем Угас».
Пакьяо ранее назвал сроки возвращения в ринг.
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