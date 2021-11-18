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Хирн: «У меня нет сомнений, что Фьюри будет обязан провести бой с Уайтом»

Промоутер прокомментировал отказ WBC назначить «Злодея» обязательным претендентом на титул «Цыганского Короля»
Бокс Профессиональный бокс
07:50
Хирн: «У меня нет сомнений, что Фьюри будет обязан провести бой с Уайтом»
Фото: boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал отказ WBC назначить Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) обязательным претендентом на титул Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), при этом выразив уверенность, что его подопечный все же проведет бой с «Цыганским Королем».

Хирна цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Правда в том, что с судебным разбирательством, мы можем добиться условий, которых хотел Диллиан. Арбитражный суд должен принять решение, и я уверен, что оно будет более благоприятным по сравнению со стандартным решением WBC.

В WBC вчера заявили, что они не могут назначить Диллана обязательным претендентом, так как подан иск, который будет передан в суд. Хорошо, ситуация понятна, но у меня нет сомнений, что решение суда будет в пользу Диллиана и он станет обязательным претендентом для Тайсона Фьюри.

Я немного разочарован тем, что произошло вчера. Диллиан и его команда активно работали за кулисами. Но, как я уже говорил, у меня нет сомнений, что мы выиграем это дело, и Фьюри будет обязан провести с ним бой».

Боб Арум прокомментировал возможный поединок между Диллианом Уайтом и Тайсоном Фьюри.

Рене Тер Велде
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Теги

Диллиан Уайт Эдди Хирн Тайсон Фьюри

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