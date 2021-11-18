Хирн: «У меня нет сомнений, что Фьюри будет обязан провести бой с Уайтом»

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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал отказ WBC назначить Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) обязательным претендентом на титул Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), при этом выразив уверенность, что его подопечный все же проведет бой с «Цыганским Королем».

Хирна цитирует ресурс boxingnews24.com:

В WBC вчера заявили, что они не могут назначить Диллана обязательным претендентом, так как подан иск, который будет передан в суд. Хорошо, ситуация понятна, но у меня нет сомнений, что решение суда будет в пользу Диллиана и он станет обязательным претендентом для Тайсона Фьюри.

Я немного разочарован тем, что произошло вчера. Диллиан и его команда активно работали за кулисами. Но, как я уже говорил, у меня нет сомнений, что мы выиграем это дело, и Фьюри будет обязан провести с ним бой».