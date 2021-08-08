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Хирн: «У нас проблемы по бою Канело – Бивол. Время-то бежит»

Промоутер поделился мнением о возможном поединке между мексиканцем и россиянином
Бокс Профессиональный бокс
14:25
Хирн: «У нас проблемы по бою Канело – Бивол. Время-то бежит»
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением с Boxing Social о возможном поединке между лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом дивизионе россиянином Дмитрием Биволом (18-0, 11 КО).

«Скажу честно. У нас проблемы — время-то бежит. До сентябрьской даты и так всего лишь 6 недель. Да, Канело распродается быстро. Но промоушен в любом случае необходим. Бивол готовится к бою, уже три недели тренируется. Но его терпение может лопнуть в любой момент.

Думаю окончательное решение будет на этих выходных. У нас парочка контрпредложений от команды Канело».

Эдди Хирн заявил, что Дмитрий Бивол уже начал подготовку к поединку с Саулем Альваресом.

Рене Тер Велде
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Теги

Эдди Хирн Сауль Альварес Дмитрий Бивол

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