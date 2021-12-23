Бивол: «Джошуа все делал под дудку Усика»
Хирн: «У Усика много хитростей в рукаве»
Британский промоутер – о возможном реванше Джошуа с лидером хэвивейта
09:58
Усик и Джошуа / Фото - TwitterПрезидент Matchroom Boxing, британский промоутер Эдди Хирн поделился относительно реванша своего подопечного Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (19-0, 13 КО).
Цитирует Хирна boxingnews24.com.
«Энтони – крупный и сильный боец, который обладает техническими навыками. Усик – опытный любитель, который хорошо приспособился в профессиональном боксе. У него много хитростей в рукаве».
«Я не говорю, что Джошуа должен просто прессинговать соперника. Это должна быть эффективная агрессия. Энтони должен подойти к реваншу с умом, использовать размер, силу и мощь. Он не может действовать иначе».
Напомним, реванш Джошуа с Усиком запланирован на весну 2022 года.