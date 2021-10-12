Хирн: «Уайлдер был изможден после трех раундов, это ненормально»

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал досрочную победу чемпиона WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) в третьем бою с американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).

Промоутера цитирует портал mirror.co.uk:

В плане техники этот бой получился абсолютно хаотическим, но кого это волнует? Драма была невероятной. Огромное уважение обоим бойцам. Уайлдер выглядел загипнотизированным перед боем, а после двух раундов он едва стоял на ногах. Деонтей довольно хорошо начал, но казался окаменевшим и изможденным еще до начала поединка. После трех раундов Уайлдер не мог стоять, и я думал, что это конец. Затем он вернулся в бой со своим эквалайзером и дважды уронил Фьюри. Это был динамичный бой, наполненный драмой.

Я должен отдать должное Фьюри, ведь он отдал много сил и одержал победу. Это был великолепный бой для бокса и супертяжелого веса, ведь нам нужны такие поединки. Я желал победы Фьюри. Респект обоим парням и огромные поздравления Тайсону, поскольку это отличная победа».