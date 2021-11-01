Хирн: «Я не понимаю тех бойцов, которые говорят, что им не нужен чемпионский пояс»
Хирн: «Уайт должен постараться измотать Фьюри»
Британский промоутер рассказал, как его подопечный должен действовать в бою с «Цыганским королем»
07:50
Фото: boxingscene.com
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, как его подопечный Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) должен действовать в поединке с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO), чтобы одержать победу.
Хирна цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Давление, ему нужно бороться с ним. Уайт должен участвовать в той битве, в которой Фьюри участвовал с Уайлдером. Диллиан не сбросит темп после трех раундов. Он сможет действовать все двенадцать раундов в одном темпе. Если бы у Уайлдера была выносливость и силы, он победил бы Фьюри. В четвертом раунде Уайлдер уже был уставшим.
С Уайтом все будет по-другому. Он сможет победить Тайсона. Не нужно стараться перебоксировать Фьюри, он должен преследовать его, постоянно беспокоить своими ударами, много работать корпусом. Он должен так вести бой и постараться измотать Тайсона».
Эдди Хирн считает, что для Тайсона Фьюри нет смысла просить статус франчайзингового чемпиона.
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