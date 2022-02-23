Хирн: «Уайт может нокаутировать Тайсона Фьюри»

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер обязательного претендента на титул WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта (28-2, 19 KO), в интервью Matchroom Boxing заявил, что его подопечный способен досрочно победить действующего чемпиона Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KО).

Я думаю, что Уайт может нокаутировать Тайсона Фьюри. Я считаю, что стили делают бои. Это будет очень тяжелый бой. Фьюри – выдающийся супертяжеловес, это будет очень сложно, но когда ты обмениваешься левыми хуками с Диллианом Уайтом, ты засыпаешь. Если Фьюри хоть на секунду потеряет бдительность в этом бою, то перед ним появится этот риск.

Я верю, что Диллиан – жесткий. Мы знаем, что произошло во время спарринга этих парней. Уайт верит, что просчитал Фьюри. Давайте это выясним».