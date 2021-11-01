Хирн: «Уайт должен постараться измотать Фьюри»
Хирн: «Уайт сможет победить Фьюри»
Президент Matchroom Boxing – о возможном бое с участием двух британцем
14:54
Эдди Хирн / Фото - greatbritishlife.co.ukБританский промоутер Эдди Хирн рассказал, за счет чего временный чемпион WBC в супертяжелом дивизионе Диллиан Уайт (28-2, 18 КО) может выиграть бой у обладателя полноценного титула WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).
Цитирует Хирна Boxing News 24.
«Давление, ему нужно бороться с ним. Уайт должен участвовать в той битве, в которой Фьюри участвовал с Уайлдером. Диллиан не сбросит темп после трех раундов. Он сможет действовать все двенадцать раундов в одном темпе. Если бы у Уайлдера была выносливость и силы, он победил бы Фьюри. В четвертом раунде Уайлдер уже был уставшим».
«С Уайтом все будет по-другому. Он сможет победить Тайсона. Не нужно стараться перебоксировать Фьюри, он должен преследовать его, постоянно беспокоить своими ударами, много работать корпусом. Он должен так вести бой и постараться измотать Тайсона».
Накануне президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался относительно защиты Фьюри пояса организации.
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