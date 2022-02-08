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Хирн: «Уайт способен перебить весь хевивейт, когда он в ударе»

Промоутер взвесил шансы британца на победу в поединке с «Цыганским Королем»
Бокс Профессиональный бокс
07:30
Хирн: «Уайт способен перебить весь хевивейт, когда он в ударе»
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Talk Sport взвесил шансы своего подопечного Диллиана Уайта (28-2, 19 KО) на победу в грядущем поединке с действующим чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KО).

«Он обладает колоссальным ударом, попутно являясь большим и сильным тяжеловесом. Тогда как за плечами Тайсона Фьюри бой с Уайлдером, где он дважды побывал на полу. Уайлдер сам по себе мощнейший панчер, а Фьюри – на бумаге – лучший супертяж мира в данный момент, но Диллиан Уайт способен перебить весь хевивейт, когда он в ударе.

Его работа по корпусу дает ему равные шансы на победу, а его левый хук вообще может выключить свет. Фьюри рассматривается у букмекеров фаворитом, но Диллиан Уайт очень недооценен, ведь многое в этом бою будет зависит от того, насколько голоден Тайсон Фьюри. В Instagram с его голодом все в порядке, но когда дело дойдет до поединка – как сильно он захочет победить? Диллиан жаждет этого больше жизни, и я думаю, у него отличные шансы».

Диллиан Уайт получил контракт на поединок с Тайсоном Фьюри.

Рене Тер Велде
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Эдди Хирн Тайсон Фьюри Диллиан Уайт

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