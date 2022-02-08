Хирн: «Уайт способен перебить весь хевивейт, когда он в ударе»

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Talk Sport взвесил шансы своего подопечного Диллиана Уайта (28-2, 19 KО) на победу в грядущем поединке с действующим чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KО).

Его работа по корпусу дает ему равные шансы на победу, а его левый хук вообще может выключить свет. Фьюри рассматривается у букмекеров фаворитом, но Диллиан Уайт очень недооценен, ведь многое в этом бою будет зависит от того, насколько голоден Тайсон Фьюри. В Instagram с его голодом все в порядке, но когда дело дойдет до поединка – как сильно он захочет победить? Диллиан жаждет этого больше жизни, и я думаю, у него отличные шансы».